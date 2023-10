Milano, 13 ott. (LaPresse) – “Sono state ore difficili. Siamo loro vicini, umanamente e sportivamente ci dispiace tantissimo perdere due ragazzi forti che ci potevano dare una mano. Gli saremo sempre vicini come dice il mister”. Lo ha detto il capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma, intervistato da Sky Sport, sul caso scommesse che ha coinvolto i compagni in azzurro Tonali e Zaniolo. “Non ho avuto modo” di parlare con loro. “Sono andati via. Ci dispiace tanto, io personalmente sono vicino a Sandro e Nick”, ha spiegato.

