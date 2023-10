Buxelles (Belgio), 13 ott. (LaPresse/AP) – La polizia belga ha evacuato la stazione centrale di Anversa per indagare su un pacco sospetto. In un comunicato, la polizia della città portuale di 500.000 abitanti ha invitato tutti a evitare la stazione, poiché “tutte le entrate sono state chiuse e l’edificio è stato evacuato”. Ad Anversa vive una numerosa comunità ebraica e il Belgio è in stato di massima allerta dopo gli attacchi di Hamas in Israele.

