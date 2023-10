Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Hamas ha interesse a peggiorare la situazione, il suo obiettivo è far esplodere il conflitto in tutta la regione. E’ una strategia criminale che punta ad allontanare il dialogo tra i Paesi arabi e Israele”. Così il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un’intervista a ‘Nessun luogo è lontano’ su Radio 24. “Hamas – secondo il ministro – non vuole dialogare, speriamo che ci sia qualcuno che possa ottenere il rilascio degli ostaggi, almeno donne, bambini e anziani”. Per Tajani “Hamas ha fatto di tutto per impedire che gli Accordi di Abramo si trasformassero in un’occasione di dialogo tra Israele e i Paesi arabi che volevano pace e stabilità”.

