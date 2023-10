Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Hamas è un’organizzazione terroristica che ha compiuto delitti efferati che hanno quasi superato” per crudeltà “quelli dei nazisti”. Così il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un’intervista a ‘Nessun luogo è lontano’ su Radio 24. Nell’ambito della crisi e della questione degli ostaggi, ha spiegato Tajani, “l’Egitto è un Paese in grado di dialogare e svolgere un ruolo di mediazione per conoscenza, esperienza e perché confinante con la Striscia di Gaza”. Al presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi – ha sottolineato – “ho chiesto di risolvere il problema degli ostaggi che è di difficile soluzione” ma “Hamas ha rifiutato la proposta dell’Egitto e non vedo la possibilità di procedere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata