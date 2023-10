Milano, 12 ott. (LaPresse) – Due poliziotti sono rimasti feriti, di cui uno in maniera grave, in una sparatoria vicino alla stazione di Shalem, appena fuori dalla Porta di Erode, all’ingresso della Città Vecchia di Gerusalemme. Lo riporta The Times of Israel. Gli agenti hanno risposto al fuoco contro l’uomo armato “neutralizzandolo”. L’assalitore impugnava un mitragliatore improvvisato, come si vede in alcune immagini pubblicate dalla polizia israeliana.

