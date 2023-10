Bruxelles (Belgio), 12 ott. (LaPresse/AP) – Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha in programma una visita domani in Israele, Si tratta del secondo funzionario statunitense di alto livello a recarsi a Tel Aviv in due giorni, in una dimostrazione di sostegno e nel tentativo di determinare quali ulteriori aiuti militari siano necessari nella guerra contro Hamas. Austin dovrebbe incontrare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant. Lo ha fatto sapere un funzionario statunitense che ha parlato a condizione di anonimato. L’arrivo di Austin arriva appena un giorno dopo la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken.

