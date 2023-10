Torino, 12 ott. (LaPresse) – Dopo il no del Sermig, la presentazione del libro di Patrick Zaki ‘Sogni e illusioni di libertà – La mia storia’ si terrà comunque a Torino, sempre il 17 ottobre, ma in un’altra sede, il club ‘Hiroshima Mon Amour’. Lo comunica il Salone del Libro. L’evento, nell’ambito dell’iniziativa ‘Aspettando il Salone’ e in collaborazione con ‘La nave di Teseo’, è fissato per le 18.

