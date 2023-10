Roma, 12 ott. (LaPresse) – “L’azione del governo sin dal suo insediamento si è incentrata su ogni forma di contrasto all’immigrazione irregolare anche in relazione ai possibili profili di rischio di infiltrazione terroristica nei flussi”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al question time al Senato. “I recenti tragici avvenimenti impongono una rinnovata e più elevata attenzione, in particolare attraverso il potenziamento delle attività itenrforze per i controlli delle frontiere – spiega – e di quelle effettuate dalle specifiche task force operanti nelle principali aree di sbarco e negli hotspot nazionali”.

