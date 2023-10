Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Le persone sono disperate, in parrocchia si sentono protette da Gesù e fanno vita da rifugiati. Ne ospitiamo centinaia nelle strutture della parrocchia. La cosa terribile che 8 case dei nostri parrocchiani sono andate perse completamente e tante sono state danneggiate”. Lo dice a LaPresse, padre Gabriel Romanelli, parroco dell’unica parrocchia di Gaza. “Accogliamo non solo cristiani, ma anche musulmani”, continua padre Romanelli raccontando di essere ancora bloccato a Betlemme: “Non mi permettono di rientrare, ci sono bombardamenti in corso”.

