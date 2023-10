Milano, 12 ott. (LaPresse) – La Knesset, il parlamento israeliano, ha votato a favore dell’istituzione di un governo di emergenza. Lo riporta The Times of Israel. Con la votazione, che ha visto 66 deputati favorevoli e 4 contrari, 5 membri dell’opposizione entrano a far parte dell’esecutivo. “Le decisioni difficili hanno sempre bisogno di un ampio sostegno, ed è quello che stiamo facendo oggi”, ha detto il numero due del partito di unità nazionale, Gideon Sa’ar. Il suo leader Benny Gantz sarà al fianco di Netanyahu nel governo di emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata