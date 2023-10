Roma, 12 ott. (LaPresse) – Hamas è “un nemico della civiltà” e dovrebbe essere trattato “come l’Isis”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione dopo l’incontro con il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Secondo Netanyahu, Hamas “sarà schiacciato”. Il leader di Tel Aiviv ha quindi ricordato i massacri compiuti dai miliziani palestinesi dopo l’inizio della guerra. “L’assassinio di giovani ad un festival musicale all’aperto, il massacro di intere famiglie, l’assassinio di genitori davanti ai bambini e l’assassinio di bambini davanti ai loro genitori, il rogo di persone vive, le decapitazioni, il rapimento di un ragazzo – non solo rapito, molestato, aggredito, ferito – e la disgustosa dimostrazione di celebrare questi orrori”, ha elencato Netanyahu che ha poi ringraziato Blinken per il sostegno americano.

