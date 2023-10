Milano, 12 ott. (LaPresse) – La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock si recherà domani in Israele in visita di solidarietà dopo l’attacco di Hamas. Lo ha annunciato un portavoce del ministero degli Esteri, come riportano i media tedeschi. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli sulla sua visita.

