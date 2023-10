Milano, 12 ott. (LaPresse) – “Ci sono anche Paesi che ci supportano dal punto di vista politico. Anche la Russia simpatizza per noi. I russi ci hanno inviato messaggi ieri mattina: simpatizzano per noi”. Lo ha detto il dirigente di Hamas, Ali Baraka, in un’intervista rilasciata l’8 ottobre 2023 su Russia Today tv. “La Russia è felice che l’America sia coinvolta in Palestina: allevia la pressione su Mosca in Ucraina”, ha spiegato Baraka, “un conflitto allevia la pressione sull’altro”.

