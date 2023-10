Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il portavoce delle forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari ha affermato che “Hamas è Isis: non è uno slogan” e ha mostrato un manuale dell’Isis e di Al Qaida sulla produzione di ordigni esplosivi improvvisati che i militanti di Hamas hanno lasciato dietro di loro nelle comunità in cui hanno fatto irruzione. Lo riporta Haaretz. Hagari ha poi aggiunto che gli alti ufficiali dell’Idf sono in stretto contatto con il Presidente dello Stato Maggiore degli Stati Uniti e che la partnership operativa ha “un grande valore”.

