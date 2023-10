Potenza, 12 ott. (LaPresse) – “Il venerdì sera ero a casa di amici israeliani, abbiamo cenato, riso e giocato a carte fino a mezzanotte. La mattina dopo, mentre dormivo a casa mia, intorno alle 6 è suonato l’allarme”. Così Angela Di Lorenzo a LaPresse racconta la giornata di sabato scorso, quando Hamas ha attaccato a sorpresa Israele. Angela ha 24 anni appena compiuti, è originaria di Sant’Arcangelo, un paese lucano in provincia di Potenza, ed è una studentessa del Politecnico di Torino, partita a fine settembre per l’Erasmus a Be’er Sheva, una città del sud d’Israele, a meno di 50 km dalla striscia di Gaza. Ieri il suo ritorno in Italia.

