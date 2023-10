Milano, 12 ott. (LaPresse) – “Le forze di difesa israeliane (Idf) è responsabile della sicurezza del Paese e dei suoi cittadini, e sabato mattina, nell’area circostante la Striscia di Gaza, non l’abbiamo gestita”. Lo ha detto capo di stato maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, nella sua prima dichiarazione pubblica dall’attacco di Hamas, in cui ha ammesso il fallimento dei suoi militari. “Impareremo, indagheremo, ma ora è il momento della guerra”, ha aggiunto, come riporta The Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata