Roma, 12 ott. (LaPresse) – “La brutale disumanità di Hamas ricorda il peggio dell’Isis”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in dichiarazioni alla stampa successive all’incontro, a Tel Aviv, con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta Sky new international. Blinken ha quindi ricordato i massacri compiuti in questi giorni in Israele da Hamas. “Vengo davanti a voi come marito e padre di figli piccoli”, ha affermato, “è impossibile guardare le foto delle famiglie uccise e non pensare ai propri figli”.

