Roma, 12 ott. (LaPresse) – Roberto Saviano è stato condannato per diffamazione a una sanzione di 1.000 euro. La procura di Roma aveva chiesto una multa di 10mila euro. Lo scrittore è finito sotto processo per il reato di diffamazione nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che definì, durante una puntata della trasmissione ‘Piazzapulita’, andata in onda su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti, “bastarda”. Allora Meloni era parlamentare di Fratelli d’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata