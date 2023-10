Roma 12 ott . (LaPresse) – “Questa condanna è simbolica ma è inizio di altro. Questa ‘banda’ utilizza lo strumento dei processi per combattere chi li critica. Per quanto mi riguarda disprezzo questo governo, sin da quando gli esponenti attuali erano all’opposizione, per quanto riguarda le loro posizioni, su donne e migranti. Questa macchina politica utilizzerà contro di me gli altri processi che ho in piedi, tra i quali quello contro Salvini”. Così lo scrittore Roberto Saviano, davanti al tribunale di Roma, dopo la sentenza di condanna a 1.000 euro di multa per diffamazione nei confronti della premier Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata