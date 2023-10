Palermo, 11 ott. (LaPresse) – Polizia e carabinieri stanno dando la caccia ad un uomo che è stato visto girovagare questa mattina nel quartiere Universitario con in braccio quello che sembra un fucile. Una studentessa ha dato l’allarme ed è scattato il protocollo antiterrorismo, anche alla luce della situazione in Medio Oriente. L’uomo, che dalla descrizione avrebbe circa 50 anni, è stato visto vicino alla Stazione Orleans, a pochi metri dalla cittadella universitaria e dalla sede della giunta regionale. Al momento l’uomo non è stato rintracciato.

