Roma, 11 ott. (LaPresse) – Con l’Egitto “c’è una dichiarazione congiunta in cui c’è la volontà comune di combattere i trafficanti di esseri umani, che sono gli stessi che trafficano in armi e droga”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Il Cairo. “Continueremo a lavorare insieme su obiettivi comuni anche per fermare i flussi irregolari”, ha aggiunto Tajani, con Al Sisi e il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry “abbiamo affrontato anche l’argomento della migrazione regolare”. L’industria e l’agricoltura dell’Italia, ha spiegato Tajani, “hanno bisogno di manodopera”, per questo “stiamo studiando forme di collaborazione con l’Egitto per la formazione di lavoratori. Ci sono alcune iniziative in corso”.

