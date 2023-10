Bruxelles, 11 ott. (LaPresse) – In una lettera inviata a Mark Zuckerberg, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, chiesto a Meta (Facebook, Instagram) di rendere conto entro 24 sulle informazioni false circolate sulle sue piattaforme e come intende porvi rimedio. “In seguito agli attacchi terroristici condotti da Hamas contro Israele stiamo vedendo un aumento di contenuti illegali, disseminati in Europa tramite le piattaforme. Ti chiederei di essere molto vigile per assicurare il rispetto delle regole del Dsa”, scrive il commissario. “Siamo venuti a conoscenza di segnalazioni di un numero significativo di contenuti ‘deep fake’ e manipolati che sono circolati sulle vostre piattaforme e alcuni dei quali appaiono ancora online”, scrive Breton. “La invito a informare senza ritardi sui dettagli delle misure che avete preso per mitigare questi ‘deepfake’ anche alla luce delle prossime elezioni in Polonia, Olanda, Lituania, Belgio, Croazia, Romania, Austria e del Parlamento europeo”, aggiunge. Ieri il commissario aveva inviato una missiva analoga al proprietario di X Elon Musk.

