Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Dobbiamo impedire una escalation della situazione” in Medio Oriente “e il coinvolgimento di Hezbollah nella crisi provocata da Hamas”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Il Cairo. “Ho trovato orecchie attente da parte dell’Egitto contro l’escalation – ha aggiunto Tajani -. L’Egitto è un Paese arabo che riteniamo fondamentale per la stabilità e la pace in Medio Oriente. Quindi se ci saranno iniziative volte a una de-escalation troveranno conforto nel governo italiano”.

