Roma, 11 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno raccolto molteplici informazioni di intelligence secondo le quali i leader iraniani sarebbero rimasti sorpresi dall’attacco di Hamas in Israele. Lo scrive il New York Times, secondo cui queste informazioni hanno contribuito ad alimentare i dubbi americani sul fatto che l’Iran abbia avuto un ruolo diretto nella pianificazione dell’attacco di Hamas. Dai rapporti emergerebbe che i funzionari iraniani non sapessero nulla dell’imminenza di un attacco. Secondo alcuni funzionari americani e un altro del Medio Oriente gli Stati Uniti, Israele e i loro principali alleati nella regione non avrebbero trovato prove che Teheran abbia contribuito direttamente a pianificare l’attacco.

