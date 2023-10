Milano, 11 ott. (LaPresse) – “Abbiamo deciso che ogni residente della città di Sderot potrà portare con sé un’arma a partire da oggi”. Lo ha annunciato il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, parlando fuori dalla stazione di polizia della città a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza, come riporta il sito Ynet. “Voglio trasmettere un messaggio importante ai residenti di Sderot”, ha aggiunto Gvir, “siamo in guerra, non c’è destra, né sinistra, né religiosi né laici”.

