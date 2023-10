Roma, 11 ott. (LaPresse/AP) – “Mio padre è molto malato, ha una malattia autoimmune e utilizza una sedia a rotelle, non sappiamo se stia ricevendo i trattamenti necessari per la sua sopravvivenza”. Lo afferma in un’intervista all’Associated Press Nadav Kipnis, figlio di Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Lea Havron, i due coniugi italo-israeliani di 65 e 60 anni che risultano dispersi dopo l’attacco condotto sabato mattina da Hamas alla loro casa nel kibbutz di Be’eri, nel sud di Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata