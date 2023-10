Milano, 11 ott. (LaPresse) – Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver bombardato l’Università islamica di Gaza, “che funge da centro di formazione centrale per gli ingegneri di Hamas”. L’esercito afferma che gli aerei da combattimento hanno preso di mira il campus nella città di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Secondo l’Idf, l’università era “un importante centro di potere politico e militare” per Hamas e un “istituto di formazione per lo sviluppo e la produzione di armi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata