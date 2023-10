Roma, 11 ott. (LaPresse) – Non risultano feriti nel bombardamento che ha coinvolto la zona di Tel Aviv, capitale di Israele. Lo riporta il The Times of Israel. Il gruppo di soccorso di Magen David Adom afferma che non ci sono notizie di feriti dopo il grande attacco missilistico che ha coinvolto la zona di Tel Aviv e la regione della pianura della Giudea. La capitale resta in allerta a seguito dell’attacco su vasta scala lanciato da Hamas alla fine della scorsa settimana.

