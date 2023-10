Milano, 11 ott. (LaPresse) – “Nelle stime che abbiamo appena pubblicato il rapporto tra debito pubblico e Pil dell’Italia scende, ma in modo molto lento, rimanendo ben più elevato dei livelli pre-pandemici. Riteniamo che per ridurre il rapporto per l’Italia ci sono due elementi che sono cruciali: il primo sono le riforme strutturali, che incrementerebbero la crescita potenziale, il secondo sono scelte aggiuntive ambiziose nell’ambito dell’aggiustamento dei conti pubblici che il governo italiano ha in questo settore”. Lo ha detto il direttore direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo monetario internazionale, Vitor Gaspar, durante la conferenza stampa di presentazione del Fiscal Monitor.

