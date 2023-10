Milano, 10 ott. (LaPresse) – “Il valico è chiuso fino a nuovo avviso. A causa della chiusura non prenotare biglietti aerei per Il Cairo”. È quanto si legge in un avviso pubblicato sulla pagina Facebook del valico di frontiera tra Egitto e Gaza che al momento è l’unica via d’uscita dalla Striscia. In precedenza i media israeliani avevano riferito che il valico era aperto questa mattina, ma che l’Egitto faceva passare solo i palestinesi che avevano già ottenuto l’autorizzazione a lasciare la Striscia di Gaza.

