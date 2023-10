Milano, 10 ott. (LaPresse) – Ad Ashkelon è scaduto l’ultimatum fissato da Hamas alle 17 ora locale, le 16 in Italia. Gli abitanti avevano tempo fino a quell’ora per lasciare la città costiera meridionale israeliana, prima che la milizia palestinese lanciasse un pesante attacco aereo. Poco dopo lo scadere dell’ultimatum si sono sentite forti esplosioni, come riferiscono i media israeliani. Le sirene stanno suonando e si sentono allarmi aerei provenire anche da altri paesi vicini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata