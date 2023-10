Milano, 10 ott. (LaPresse) – Sono saliti a 770 i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dagli attacchi israeliani in risposta all’assalto delle milizie Hamas lanciato sabato in Israele. È quanto fa sapere il ministero della Sanità palestinese, come riporta la Bbc. I feriti sono circa 4.100. Al momento in Israele il bilancio è di oltre 900 morti.

