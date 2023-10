Milano, 10 ott. (LaPresse) – Alcuni razzi sono stati lanciati dal sud del Libano in direzione di Israele. L’esercito di Tel Aviv ha fatto sapere di star rispondendo all’attacco con il fuoco dell’artiglieria. Lo riporta The Times of Israel. Non sono stati finora segnalati feriti negli attacchi missilistici sulla Galilea occidentale.

