Milano, 10 ott. (LaPresse) – “Chiedo ai gruppi armati palestinesi di rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i civili che sono stati catturati e che sono ancora detenuti. La presa di ostaggi è proibita dal diritto internazionale”. Lo ha detto l’Alto Commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Türk, in una nota. “È raccapricciante e profondamente angosciante vedere immagini di maltrattamenti di persone catturate dai gruppi armati palestinesi, nonché notizie di uccisioni e profanazioni dei loro corpi”, ha aggiunto, “i civili non devono mai essere usati come merce di scambio”.

