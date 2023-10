Milano, 10 ott. (LaPresse) – “Le informazioni raccolte dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani indicano che le operazioni aeree israeliane hanno colpito anche grandi torri residenziali a Gaza City e altri edifici residenziali in tutta Gaza, scuole e locali dell’agenzia di soccorso e lavoro delle Nazioni Unite, l’UNRWA, causando vittime civili”. È quanto afferma l’Alto Commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Türk, in una nota.

