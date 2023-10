Milano, 10 ott. (LaPresse) – Un attacco aereo è stato lanciato dall’esercito israeliano sul valico di frontiera di Rafah tra Egitto e Gaza. Lo hanno detto le autorità, come riporta il Washington Post. È il secondo attacco in meno di 24 ore a colpire l’unica via d’uscita da Gaza. L’amministrazione di Rafah sul lato egiziano aveva in precendenza informato gli equipaggi di Rafah sul lato palestinese di evacuare immediatamente l’attraversamento a causa delle minacce di bombardamento.

