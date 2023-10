Milano, 10 ott. (LaPresse) – “Il regime usurpatore sionista ha subito un fallimento irreparabile, sia militarmente che in termini di intelligence”. È quanto ha affermato la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, partecipando a una cerimonia di laurea degli studenti delle università per ufficiali delle Forze armate. Lo riporta l’agenzia Irna. “Questo devastante terremoto è riuscito a distruggere alcune delle principali strutture di governo del regime usurpatore, che non potranno essere ricostruite così facilmente”, ha aggiunto.

