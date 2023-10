Milano, 10 ott. (LaPresse) – Hamas non terrà alcuna trattativa “sugli ostaggi e sui prigionieri detenuti dalle forze della resistenza” palestinese finché la campagna militare non sarà finita. Lo ha detto Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, come riporta Haaretz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata