Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Chiediamo al mondo intero di condannare l’illegalità delle rappresaglie israeliane, che colpiscono i civili contravvenendo al diritto internazionale. Ricordiamolo: le punizioni collettive della popolazione civile e la demolizione delle sue proprietà sono proibite e costituiscono crimini di guerra, come l’abbattimento in questi giorni di ben 7 moschee a Gaza. Ci aspettiamo che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità, sostenendo con convinzione ed efficacia il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e la soluzione che prevede due Stati, con lo Stato palestinese sui confini del 1967 e con Gerusalemme Est riconosciuta come sua legittima capitale”. Così a LaPresse l’ambasciatrice di Palestina in Italia, Abeer Odeh.

