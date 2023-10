Roma, 9 ott. (LaPresse) – “In memoria di quella terribile tragedia, una ferita ancora impressa all’Italia tutta, il nostro impegno affinché eventi simili non si ripetano mai più nella nostra Nazione. Nel ricordo delle vittime del Vajont continueremo a lavorare per un’Italia più sicura”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 60esimo anniversario della tragedia del Vajont.

