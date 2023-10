Milano, 9 ott. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà domani in visita in Romania. Si tratta del primo viaggio di Zelensky nel Paese dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo fa sapere la presidenza rumena, come riporta il Guardian. La Romania ha in passato denunciato la caduta di droni sul proprio territorio e ha espresso più volte preoccupazione per gli attacchi russi ai porti ucraini che si trovano vicini al proprio confine.

