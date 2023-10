Roma, 9 ott. (LaPresse) – La guerra in Ucraina e gli attentati in Israele “generano forti incertezze sulle prospettive di crescita che potrebbero risentire anche dell’indebolimento dell’economia cinese e di una intensa stretta monetaria in area euro con il conseguente irrigidimento dell’offerta di credito. In un contesto così fragile, le politiche di bilancio hanno bisogno della massima prudenza, le scelte non percepite come non pienamente in linea con stabilità dei conti pubblici potrebbero infatti acuire le incertezze”. Così il capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, Sergio Altimari, in audizione di fronte alle Commissioni di Bilancio riunite di Camera e Senato sulla Nadef.

