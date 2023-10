Roma, 9 ott. (LaPresse) – Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver ucciso diversi uomini armati che si erano infiltrati in Israele dal Libano. Lo riporta ‘The Times of Israel’. “Le truppe continuano a scansionare l’area”, ha fatto sapere l’Idf, aggiungendo che un elicottero da combattimento sta colpendo diversi obiettivi nella zona. In precedenza i media avevano riferito su spari ed esplosioni al confine tra Israele e Libano mentre l’esercito israeliano rispondeva all’infiltrazione di diversi sospetti armati nel proprio territorio.

