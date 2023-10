Roma, 9 ott. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) minaccia il comandante di Hamas Yahya Sinwar, a capo delle operazioni in corso da Gaza. Lo riporta ‘The Times of Israel’. “Yahya Sinwar è il comandante dell’operazione, ed è un uomo morto”, ha affermato in conferenza stampa il contrammiraglio Hagari, principale portavoce dell’Idf.

