Roma, 9 ott. (LaPresse) – Sono in corso “diffusi” attacchi contro Hamas in tutta la Striscia di Gaza. Lo hanno fatto sapere le forze israeliane di difesa (Idf). Lo riporta The Times of Israel. Secondo l’Idf si stanno colpendo siti collegati ai miliziani di Hamas in tutta la Striscia di Gaza e al più presto verranno forniti ulteriori dettagli sugli attacchi. Israele sta rispondendo all’attacco su vasta scala lanciato da Hamas sabato scorso.

