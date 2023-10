Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Mi auguro che non siano stati presi prigionieri e che non siano stati portati nella Striscia di Gaza ma non abbiamo nessuna notizia, nè in un senso nè in un altro”. È quanto ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1, commentando la notizia che 2 cittadini italiani risultano dispersi in Israele. “La nostra Ambasciata, il nostro consolato e l’Unita di crisi della Farnesina sono al lavoro, al contatto con le autorità di Tel Aviv”, ha aggiunto Tajani.

