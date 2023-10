Roma, 9 ott. (LaPresse) – “Hamas non vuole nessun tipo di dialogo e vuole allontanare il mondo arabo da Israele”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sul fatto se l’attacco di Hamas punti a raffreddare la ripresa delle relazioni tra Tel Aviv e mondo arabo, in particolare l’Arabia Saudita. “Gli accordi di Abramo – continua Tajani – puntano alla pace. Sono Stato in Arabia pochi giorni fa e Riad non vuole certamente la guerra, dialoga con Israele”. Hamas, secondo Tajani, “vuole dividere Israele da questi Paesi arabi con cui c’è dialogo e vuole accendere lo scontro pensando di avere il sostegno dell’Iran”. Al momento, aggiunge Tajani, “non ci sono prove di un’organizzazione dell’attacco da parte iraniana ma certamente non piacciono i festeggiamenti in parlamento a Teheran dopo l’aggressione da parte di Hamas. Dobbiamo lavorare per la pace ma nessuno po’ pensare di cancellare Israele dalla carta geografica”.

