Milano, 9 ott. (LaPresse) – Due italiani sono dispersi in Israele. “Si tratta di due cittadini italiani che hanno anche passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza che erano nel kibbutz di Be’eri e che non rispondono all’appello e che non sono rintracciabili”. Lo ha detto al Tg1 il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiungendo che “insieme alle autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa può essere loro accaduto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata