Milano, 9 ott. (LaPresse) -“È l’apocalisse”. Così Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano descrive Tel Aviv, dove si trova in questo momento, contattato da LaPresse. Mentre parla con la voce rotta per la preoccupazione, si sentono in sottofondo le sirene “Sono con mia moglie, siamo venuti a trovare nostra figlia che vive qui – spiega – Mi ha svegliato all’alba e mi ha detto: ‘Le sirene stanno suonando, corri, dobbiamo andare al rifugio”.

