Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Rastrellano casa per casa, come i nazisti, hanno preso donne e bambini come trofei. I villaggi vicini al confine sono stati distrutti. I terroristi hanno massacrato, incendiato abitazioni, rincorso ragazzi per strada”. Parla di scenario desolante Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, contattato da LaPresse mentre è a Tel Aviv.

